اختتام أولى مواد الدبلومة المهنية الثانية بنقابة المهندسين بالإسكندرية

اختتمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، فعاليات أولى مواد دورة الدبلومة المهنية الثانية "إدارة عقود المشروعات وعقود الفيديك "، والتى تنظمها لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مهندس مصطفى الحضرى بمقر النقابة بالشاطبى .

وتأتى الدبلومة فى نسختها الثانية بعد النجاح الذى حققته النسخة الأولى، والتى لاقت استحسان المهندسين، لتبدأ النسخة الثانية، والتى تضم 6 مواد تدريبية متنوعة تغطى كافة مناحى تنفيذ المشروعات، وهى إدارة عقود المشروعات وعقود الفيدك، الإدارة المالية للمشروعات، إدارة التخطيط، إدارة الجودة، إدارة الموارد والاتصالات، إدارة المخاطر.

وتعمل الدبلومة والتى تستمر لأكثر من 6 أشهر على رفع كفاءة المهندسين فى سياق احتياجات سوق العمل المتنامى، إلى جانب إتباع المعايير فى الخطط الدراسية تتماشى مع خطط التنمية فى المجتمع.

وحرص المهندس الاستشارى محمد الدقاق، أمين النقابة والدكتور مهندس سامى درويش، رئيس لجنة الخطة الاستراتيجية، على حضور الدورة الختامية للمادة الأولى من الدبلومة.