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الإثنين، 16 يوليه 2018 07:26 م
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أهم 10 تصريحات فى قمة هلسنكى.. ترامب يكذِّب المخابرات الأمريكية

الإثنين، 16 يوليه 2018 06:49 م
أهم 10 تصريحات فى قمة هلسنكى.. ترامب يكذِّب المخابرات الأمريكية الرئيسان الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين
كتب: محمد محسن أبو النور
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تناول الرئيسان الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين، عددا من القضايا المهمة فى مؤتمرهما الصحفى، بعد قمة هلسنكى التى عقدت اليوم فى العاصمة الفنلدنية، ومن خلال الأسطر التالية نحاول استعراض أهم 10 تصريحات فى القمة.

 

1. قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لنظيره الأمريكى دونالد ترامب: "الكرة الآن فى ملعبك" بعد أن أهداه كرة قدم من تلك التى خاضت منتخبات العالم فعاليات كأس العالم بها.

2. ترامب يكذّب المخابرات الأمريكية حول تورط روسيا فى التدخل بالانتخابات الرئاسية، ويقول: "جاءوا لى وقالوا إنها روسيا وأنا أعتقد أنها ليست روسيا".

3. الرئيس الأمريكى يعلن أنه لديه معلومات حول الطرف الذى تدخل فى الانتخابات الأمريكية.

4. الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يقول إن بلاده لم تتدخل فى الانتخابات الأمريكية ولا يمكن لها أن تتدخل فى أى شؤون داخلية لأمريكا.

5. ترامب يرى أن بوتين "منافس" وليس "عدو"، معتقدا أنه منافس جيد يحفز جهود الأطراف الأخرى للعمل.

6. الرئيس الأمريكى يعلن أن واشنطن ستبدأ فى منافسة موسكو فى مجال الطاقة والنفط والغاز بعد اكتشاف النفط الصخرى المستخرج من بين الصخور.

7. الرئيس الروسى يؤكد أنه لم يتوصل إلى حل حول كل القضايا الخلافية مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، لكنه متفائل من خطوة المباحثات.

8. الرئيس الروسى يشدد على أن عناصر المخابرات الروسية تعاونت مع خبراء الأمن العام الأمريكى لتأمين فعاليات كأس العالم التى انتهت أمس بفوز فرنسا بالكأس.

9. الرئيسان الأمريكى والروسى يعلنان أنهما توصلا إلى صيغة لبناء تفاهم مشترك حول الاستقرار الاستراتيجى وعدم انتشار الأسلحة النووية.

10. الرئيسان الأمريكى والروسى يعلنان أنهما اتفقا حول استراتيجية موحدة بخصوص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، وتطوير البرامج الصاروخية، والتخلص من الصواريخ طويلة المدى، ومكافحة الارهاب، والأمن السيبرانى.


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