أكثر من مليار شخص يعانون من ارتفاع درجة حرارة الأرض

رويترز

أظهرت دراسة، اليوم الاثنين، أن ما يزيد على مليار شخص حول العالم يعيشون بدون أجهزة تكييف الهواء أو أجهزة التبريد التى تحفظ طعامهم ودواءهم فى ظل ارتفاع درجات الحرارة نتيجة ظاهرة الاحتباس الحرارى.

وأفاد تقرير منظمة (الطاقة المستدامة للجميع)، التى لا تستهدف الربح، أن زيادة الطلب على البرادات (الثلاجات) والمراوح وغيرها من الأجهزة ستفاقم مشكلة تغير المناخ إذا لم يتحول وقود مولدات الكهرباء من الوقود الأحفورى إلى مصادر الطاقة النظيفة.

وأضاف أن نحو 1.1 مليار شخص فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، منهم 470 مليونا فى مناطق ريفية و630 مليونا يعيشون فى أحياء فقيرة داخل المدن، يواجهون مخاطر بسبب نقص هذه الأجهزة. ويبلغ عدد سكان الأرض 7.6 مليار نسمة.

وقالت راشيل كايت، رئيسة المنظمة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطاقة المستدامة للجميع، لرويترز "تزداد أهمية تبريد درجة حرارة الجو بدرجة كبيرة".

وذكر التقرير أن دراسة شملت 52 بلدا أظهرت أن الأكثر عرضة لهذا الخطر يعيشون فى بلدان منها الهند والصين وموزمبيق والسودان ونيجيريا والبرازيل وباكستان وإندونيسيا وبنجلادش.