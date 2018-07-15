ننشر المصروفات الدراسية لكليات الجامعة الروسية بمدينة بدر

وائل ربيعى

أعلنت الجامعة الروسية، بمدينة بدر، المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2018/2019، الخاصة بكلياتها وعددها 3، وهى: "الهندسة، والصيدلة، طب الفم والأسنان"، وذلك للطلاب المصريين "المستجدين والمحولين".

وجاءت مصروفات الجامعات الخاصة 2018 السنوية على النحو التالي، كلية طب الفم والأسنان إجمالى المصروفات نحو 58750 جنيه بالإضافة إلى 4 آلاف جنيه تأمين العيادات، وتضم تلك المصروفات "مصروفات دراسية 52 ألف جنيه+ إتحاد طلاب 150 جنيه+ متابعة صحية 100 جنيه+ مصروفات الكتب 2000 جنيه + مبالغ تسدد مرة واحدة فقط وهي طلب الالتحاق وتبلغ 500 جنيه+ تأمين معامل 4000 جنيه".

كلية الصيدلة إجمالي المصروفات نحو 44750 جنيه، وتضم تلك المصروفات "مصروفات دراسية 42 ألف جنيه+ إتحاد طلاب 150 جنيه+ متابعة صحية 100 جنيه+ مصروفات الكتب 1000 جنيه + مبالغ تسدد مرة واحدة فقط وهي طلب الالتحاق وتبلغ 500 جنيه+ تأمين معامل 1000 جنيه".

كلية الهندسة إجمالى المصروفات نحو 33750 جنيه، وتضم تلك المصروفات "مصروفات دراسية 32 ألف جنيه+ إتحاد طلاب 150 جنيه+ متابعة صحية 100 جنيه + مبالغ تسدد مرة واحدة فقط وهي طلب الالتحاق وتبلغ 500 جنيه+ تأمين معامل 1000 جنيه".

وأشارت الجامعة إلى مراحل سداد المصروفات، أولًا كلية طب الفم والأسنان يتم سداد مبلغ 500 جنيهًا رسوم طلب الالتحاق تسدد عند التقديم المبدئي بدون إذن دفع في أي فرع من فروع البنوك المذكورة، ومبلغ 32250 جنيهًا تسدد بعد إعلان نتيجة التنسيق الداخلي للجامعة وخلال الفترة المحددة بعد الحصول على إذن من الجامعة بعد القبول النهائي، مبلغ 26 ألف جنيهًا تسدد بحد أقصى أسبوع من بداية الفصل الدراسي الأول وإلا تطبق الغرامة، ومبلغ 4 آلاف جنيهًا تسدد كتأمين للعيادات تدفع مع المصروفات عند وصول الطالب للفرقة الرابعة.

ثانيًا كلية الصيدلة يتم سداد مبلغ 500 جنيهًا رسوم طلب الالتحاق تسدد عند التقديم المبدئي بدون إذن دفع في أي فرع من فروع البنوك المذكورة، ومبلغ 23250 جنيهًا تسدد بعد إعلان نتيجة التنسيق الداخلي للجامعة وخلال الفترة المحددة بعد الحصول على إذن من الجامعة بعد القبول النهائي، مبلغ 21 ألف جنيهًا تسدد بحد أقصى أسبوع من بداية الفصل الدراسي الأول وإلا تطبق الغرامة.

ثالثًا كلية الهندسة يتم سداد مبلغ 500 جنيهًا رسوم طلب الالتحاق تسدد عند التقديم المبدئي بدون إذن دفع في أي فرع من فروع البنوك المذكورة، ومبلغ 17250 جنيهًا تسدد بعد إعلان نتيجة التنسيق الداخلي للجامعة وخلال الفترة المحددة بعد الحصول على إذن من الجامعة بعد القبول النهائي، مبلغ 16 ألف جنيهًا تسدد بحد أقصى أسبوع من بداية الفصل الدراسي الأول وإلا تطبق الغرامة، موضحة أنه يتم سداد 1000 جنيهًا رسوم مقاصة علمية للطلاب المحولين.