نائب رئيس وزراء لبنان يترأس وفد بلاده فى منتدى التنمية المستدامة بنيويورك

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توجه نائب رئيس الوزراء اللبنانى غسان حاصباني، إلى نيويورك اليوم الأحد، على رأس وفد رسمي، لعرض التقرير الأول عن وضع لبنان فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 أمام المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذى تعقده الأمم المتحدة.

كما سيعرض حاصبانى فى اليوم الأول تقرير منطقة الأسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) بصفته رئيسا لمنتدى التنمية المستدامة للمنطقة، وتعتبر هذه الخطوة الأولى فى مسار تطوير مفاهيم التنمية فى لبنان والمنطقة بالتركيز على الاستدامة والتكامل بين الأهداف والجهات الحكومية المرتبطة بها.

وكان نائب رئيس الوزراء اللبنانى سبق وأن ترأس لجانا وورش عمل بين الوزارات والمجتمع المدنى والهيئات الاقتصادية للتعاون على تحضير التقرير الأول للبنان، وسبق لرئيس الوزراء سعد الحريرى أن أكد أهمية أن يتناول الوفد المشارك فى المنتدى، بالتركيز على بناء القدرات المؤسساتية اللبنانية وحصول لبنان على الدعم الدولى من خلال قروض ميسرة وهبات لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، والتأكيد على مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ هذه الأجندة وعلى دور المجتمع المدنى التكاملى مع الدولة ومع القطاع.