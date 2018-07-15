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من مكتب التنسيق لطلاب المرحلة الأولى.. 6 خطوات مفصلة لتسجيل الرغبات

الأحد، 15 يوليه 2018 04:34 م
من مكتب التنسيق لطلاب المرحلة الأولى.. 6 خطوات مفصلة لتسجيل الرغبات مكتب التنسيق - أرشيفية
وائل ربيعى
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ينشر "اليوم السابع" الخطوات الصحيحة لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة، بشكل دقيق، على موقع التنسيق، لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات. 

 

الخطوة الأولى: إدخال رقم الجلوس

فى هذه الخطوة يجب عليك إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السرى المكتوب على استمارة النجاح التى تسلمتها من المدرسة.

 

الخطوة الثانية: عرض الرغبات المسجلة سابقاً
 

إذا كان قد سبق لك تسجيل رغباتك على الموقع في زيارة سابقة، فستعرض على الشاشة قائمة رغباتك حسب آخر تعديل قمت به ويسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

 

الخطوة الثالثة:البيانات الأساسية
 

في هذه الخطوة يجب عليك التأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى تتبعه.

 

الخطوة الرابعة: إدخال أو تعديل قائمة الرغبات
 

بعد ذلك يعرض لك الموقع قائمة رغباتك السابقة ويسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها. في أول زيارة للموقع تكون هذه القائمة فارغة ويمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذى تفضله مع مراعاة الشروط الواردة فى دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافى، واجتياز اختبارات القدرات فى الكليات والمعاهد التى تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات كافة فى اللغات فى حالة الكليات التي تتطلب ذلك (الألسن). وستلاحظ أن البرنامج ينبهك لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد.

 

يمكنك أيضا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات الى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك.

 

الخطوة الخامسة: تسجيل الرغبات
 

بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلى الذى سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل الكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التى تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التى قمت بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيا ويمكنك طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها فى ملف وفى حالة وضعك لبريد إلكترونى خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيا.

 

الخطوة السادسة: طباعة استمارة الرغبات
 

فى حالة رغبتك فى طباعة رغباتك اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها فى وقت لاحق.


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موقع التنسيق

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