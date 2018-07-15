فيديو معلوماتى.. قيمة اشتراكك فى التأمين الصحى الجديد بالأرقام

كتب ــ وليد عبد السلام

يتحمل المصريون مع تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد حزمة من الاشتراكات يقومون بدفعها بشكل شهرى.

"اليوم السابع" يقدم فيديو حول قيمة الاشتراكات التى سيدفعها المعالون والمؤمن عليهم للانتفاع بقانون خدمات التأمين الصحى.

1- العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر

2- المؤمن عليهم أعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج سيتحملون 5% من الأجر التأمينى

3 - الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى

4- المعالون سيتحملون نسبة 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت و1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء

5- يتحمل أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 4% من إجمالى الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم بحد أدنى 50 جنيهًا شهريا

6 - تتحمل الخزانة العامة عن غير القادرين 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى