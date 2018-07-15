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الأحد، 15 يوليه 2018 02:27 م
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ضبط 105متهمين وبحوزتهم 113 قطعة سلاح نارى فى حملة للأمن العام بالمحافظات

الأحد، 15 يوليه 2018 12:47 م
ضبط 105متهمين وبحوزتهم 113 قطعة سلاح نارى فى حملة للأمن العام بالمحافظات أسلحة نارية-أرشيفية
كتبت دينا الحسينى
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 105متهمين بحوزتهم 113 قطعة سلاح نارى.

 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال يوم 13 الجارى عن ضبط 113 قطعة سلاح بحوزة 105متهما منهم 15 بندقية آلية و14 بندقية خرطوش و4 طبنجات و80 فرد محلى الصنع و512 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة و15 خزينة لأسلحة نارية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، والعرض على النيابات المختصة.


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