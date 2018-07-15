صور.. 248 تظلمًا من طلاب الثانوية العامة فى اليوم الأول بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأحد، أول أيام تقديم التظلمات من نتيجة الثانوية العامة، وتوافد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم لتقديم استمارات الثانوية العامة، بعد تسديد مبلغ 100 جنيه بالبنك الأهلى باسم حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كرسوم إعادة التصحيح أى مادة من المواد فيها، وتقدم فى اليوم الأول 248 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة، باستثمارات تظلمهم، لإعادة تصحيح بعض المواد المتظلم منها بمحافظة كفر الشيخ.

قال محمود محسن سعد، طالب، إنه سدد 300 جنيه بالبنك الأهلى لإعادة تصحيح 3 مواد ،الفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية، وسحب استمارة الثانوية العامة منة شئون الطلاب بمديرية التربية والتعليم، وملأها وقدمها مثله مثل كل المتقدمين من الطلاب.

وأكدت سعاد محمد على، طالبة لـ"اليوم السابع"، أنها حاصلة على 96%، وتوجهت لمبنى التربية والتعليم بكفر الشيخ، وتمكنت من سحب الاستمارة وملأتها وسددت 200 جنيه، وقدمت الاستمارة لمراجعة مادتى الكيمياء والأحياء، مشيرًا إلى أن مبنى شئون الطلبة شهد ازحاماً كبيراً.