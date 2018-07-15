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الأحد، 15 يوليه 2018 05:54 م
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صور ..وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد أعمال تطوير مستشفى العامرية العام

الأحد، 15 يوليه 2018 03:59 م
صور ..وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد أعمال تطوير مستشفى العامرية العام وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد أحد المرضى
الإسكندرية - جاكلين منير
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زار الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية،مستشفى العامرية العام، وذلك لتفقد الإنشاءات الجديدة وأعمال التطوير بها،وأهمها إنشاء مبنى طبى متكامل على مساحة 1200 متر، وإنشاء معمل وأول بنك دم تجميعى بمستشفيات مديرية الشئون الصحية على مساحة 200 متر .

كما تفقد "أبو سليمان" وحدة الكلى الصناعية واطمأن على جميع مرضى الغسيل الكلوى، واستكمل المرور على جميع أقسام المستشفى من مركز الطوارئ والإصابات والعمليات والقسم الداخلى وقسم العناية المركزة والمعامل وقسم التعقيم المركزى والمطبخ والمغسلة .

وشدد وكيل وزارة الصحة، على اتباع إجراءات مكافحة العدوى اثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وحث جميع العاملين بحسن معاملة المرضى والاهتمام بشكواهم، ووجه بعمل حصر لأى أجهزة جديدة غير مستغلة، مع ذكر معوقات التشغيل، وطالب الجميع بزيادة الجهد المبذول لتخفيف العبء عن المرضى.

 

وكيل الوزارة
وكيل الوزارة مع المرضى

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

تفقد الاقسام
وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد أحدى المرضى

 

 


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