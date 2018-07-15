صور.. محافظ القليوبية يسلم سيارات الطعام المتنقلة للشباب الفائزين

القليوبية إبراهيم سالم

سلم اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، سيارت الطعام المتنقلة للشباب والفتيات الفائزين بها، وذلك بالتنسيق مع جمعية بيت الخير، مطالبا بسرعة عمل اللازم لإنهاء التراخيص، مشيرًا إلى أنه سينظم جولة بالمرور على تلك السيارات لمتابعة عملها على أرض الواقع.

وأكد "عشماوى"، أن هذه هي الدفعة الأولى من السيارات بالمحافظة حيث سيكون هناك دفعات متتالية لتشجيع الشباب على العمل وعدم انتظار قرارات التعيين، موضحًا أن الدولة حاليا بحاجة إلى جهد الشباب المتواصل الذى يساهم فى دعم الدولة وتحسين ترتيبها بين الدول من حيث مواجهة البطالة.

وحرص محافظ القليوبية، على التقاط الصور التذكارية مع الشباب الفائزين وذويهم، إلى جانب التقاط صورة جمعت بين الشباب وأعضاء جمعية بيت الخير.