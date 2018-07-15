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صور.. ماى: ترامب نصحنى بمقاضاة الاتحاد الأوروبى بدلا من التفاوض معه

الأحد، 15 يوليه 2018 11:41 ص
صور.. ماى: ترامب نصحنى بمقاضاة الاتحاد الأوروبى بدلا من التفاوض معه ترامب وماى
(رويترز)
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قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سبق أن نصحها برفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبى فى إطار استراتيجيتها للخروج من التكتل.

وكان ترامب قال الأسبوع الماضى إنه ماى تجاهلت نصيحته فى هذا الصدد.

وأضافت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "قال لى أنه يتعين على مقاضاة الاتحاد الأوروبى... مقاضاته وليس التفاوض.".

تيريزا ماى
تيريزا ماى

 

جانب من لقاء ماى مع هيئة الإذاعة البريطانية
جانب من لقاء ماى مع هيئة الإذاعة البريطانية

 

رئيسة وزراء بريطانيا
رئيسة وزراء بريطانيا

 

لقاء تلفزيونى لماى مع هيئة الإذاعة البريطانية
لقاء تلفزيونى لماى مع هيئة الإذاعة البريطانية

 

 

 


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