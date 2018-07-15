سفير العراق: الاتفاق بين بغداد والقاهرة لتوريد مليون برميل نفط شهريا يسير على ما يرام

كتب مصطفى عنبر

أكد السفير حبيب الصدر، سفير العراق فى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أن الاتفاق القائم بين بلاده ومصر بشأن توريد مليون برميل من نفط البصرة الخام شهريا، يسير على ما يرام دون أى عقبات وذلك منذ بدء التعاون بين الجانبين.

وقال السفير حبيب الصدر، فى تصريح له، إن الحكومة العراقية تتواصل باستمرار مع نظيرتها المصرية حول التعاون الخاص بإعادة إعمار العراق وعمل الشركات المصرية المختلفة فى القطاعات العديدة لتعزيز البنية التحتية فى المدن العراقية.

وأشار الصدر، إلى أن شركة المقاولون العرب المصرية تعمل حاليا فى شركات ماء البصرة وعدد من المشروعات الأخرى، وذلك ضمن خريطة إعادة الإعمار للعراق بعد خروج عناصر تنظيم داعش الإرهابى.

وزار وفد مصرى برئاسة مستشار الرئيس للمشروعات إبراهيم محلب، العراق قبل شهرين، على رأس عدد من ممثلى الشركات للعراق لبحث المشاركة فى إعادة إعمار العراق.