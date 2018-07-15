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رئيس البرلمان: حريصون على حرية الصحافة والإعلام وليس لنا مصلحة فى انتقاصها

الأحد، 15 يوليه 2018 02:07 م
رئيس البرلمان: حريصون على حرية الصحافة والإعلام وليس لنا مصلحة فى انتقاصها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت نور على
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أكد الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن حرص المجلس ألا يقل عن حرص النقابة وحرص الجماعة الصحفية فى التأكيد على حرية الصحافة والإعلام، مضيفا: "ليس لنا مصلحة فى أن تكون حرية الصحافة منقوصة".

 

وأضاف عبد العال، حديثه: "أنا شخصيا بانحاز لحرية الصحافة والإعلام"، مشيرًا إلى أنه شارك من قبل فى إعداد قانون تنظيم الصحافة مع نقابة الصحفيين، مستطردًا: "مفيش مجتمع يقوم بدون حرية صحافة وإعلام، لكن الحرية يجب أن تكون مسئولة طبقا لما أكدته المحكمة الدستورية فى أحكامها من أنه لا توجد حرية فى المطلق وأن الحرية يجب أن تراعى قيم وثوابت المجتمع".

 

وأكد رئيس البرلمان، على أن كلمات النظام العام والآداب العامة ليست من اختراعنا وتم نقلها من القوانين بفرنسا.

 

وأضاف الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، وعقب الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة، أن النائب أسامة هيكل كان يسهر حتى الساعة الرابعة فجرا للانتهاء من مشروعات قوانين الصحافة، لافتا إلى أنه التقى اليوم مع نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وتم الاستجابة لكل التعديلات التى تقدم بها.

 


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قانون تنظيم الصحافة

على عبد العال ’الحرية ’نقابة الصحفيين

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