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الأحد، 15 يوليه 2018 09:19 ص
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تشديد الإجراءات الأمنية فى فنلندا استعدادا للقمة التاريخية بين ترامب وبوتين

الأحد، 15 يوليه 2018 08:54 ص
تشديد الإجراءات الأمنية فى فنلندا استعدادا للقمة التاريخية بين ترامب وبوتين بوتين وترامب
هلسنكى(أ ش أ)
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عززت السلطات فى فنلندا من إجراءاتها الأمنية استعدادا للقمة التاريخية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين المقرر عقدها فى العاصمة هلسنكى غدا الاثنين.

وذكرت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم الأحد، أنه من المتوقع خروج مظاهرات بالتزامن مع القمة مع دفع قوات الأمن لاتخاذ إجراءات احترازية تمنع وصول المتظاهرين إلى القصر الرئاسى.

وكانت فنلندا أعلنت الجمعة الماضية، بدء تطبيق إجراءات المراقبة والتفتيش على حدودها استعدادا للقمة الأمريكية الروسية المرتقبة التى تستضيفها عاصمتها هلسنكى غدا الاثنين بين الرئيسين ترامب وبوتين.

 


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