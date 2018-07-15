بيطرى كفر الشيخ: التخلص من 232 كلب ضال بمدن وقرى المحافظة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مكافحة الكلاب والقطط الضالة بمديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، من مكافحة 232 كلب ضال بشوارع مدن وقرى كفر الشيخ بتوجيهات الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ.

وقال الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن حملة مكافحة الكلاب الضالة أسفرت عن مكافحة 232 كلب بشوارع مدن وقرى كفر الشيخ، ضمن حملة بدأت مطلع الأسبوع الماضي .

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع" تتم مكافحة الكلاب المسعورة بالرمي بالخرطوش، أما الكلاب الضالة بوضع مادة "استركنين" وهى مادة تحدث شلل للكلب في أقل من دقيقة، أما مكافحة القطط باستخدام مادة "فوسفيد الزنك" يتم وضعها فى علب الزبادى وتموت القطة فى أقل من دقيقة.