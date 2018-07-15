المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يخاطب مجلس الدولة لتفسير المادة 26 من قانون الصحافة

كتب محمد السيد

أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن المجلس سيرسل خطابا، اليوم الأحد، إلى مجلس الدولة لمطالبته بتفسير المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام و التى تنص على أنه مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد"، ومنع نشر أو بث المادة الصحفية أوالإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى بعد الخلاف الذى وقع بشأن قضية مستشفى 57357، مشيرا الى أن مطالبتهم مجلس الدولة بتفسير النص حتى لا يتكرر الخلاف.

وكان النائب العام أمر السبت الماضى، بمثول رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتخاذه قرارا بوقف النشر فى قضية مستشفى57357 باعتباره تدخلا فى أمر يتعلق بالشأن العام، تختص النيابة العامة وحدها بالتصرف فيه.