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الأحد، 15 يوليه 2018 05:55 م
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الكويت: مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين إثر اصطدم زورق لخفر السواحل بآخر

الأحد، 15 يوليه 2018 05:14 م
الكويت: مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين إثر اصطدم زورق لخفر السواحل بآخر زورق - أرشيفية
أ ش أ
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لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، إثر اصطدام زورق بحرى تابع للإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية وقارب آخر.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمنى بوزارة الداخلية الكويتية-  فى بيان صحفى اليوم الأحد - إن وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام النهام، قام بزيارة المصابين فى حادث التصادم البحري؛ للاطمئنان على وضعهم الصحي، مشيرا إلى أنه استمع من الفريق الطبى المعالج لهم إلى تقرير متكامل عن حالتهم الصحية.

وأضافت أن الفريق المهام نقل للمصابين تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح، وشدد على الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم.

 

 


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