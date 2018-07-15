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الأحد، 15 يوليه 2018 05:55 م
خالد صلاح
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القوات اليمنية تستعيد مواقع استراتيجية فى محافظات الحديدة وحجة وصعدة

الأحد، 15 يوليه 2018 05:18 م
القوات اليمنية تستعيد مواقع استراتيجية فى محافظات الحديدة وحجة وصعدة الجيش اليمنى- أرشيفية
أ ش أ
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أكدت مصادر عسكرية يمنية أن القوات الحكومية المشتركة مدعومة بقوات التحالف العربى،  اليوم الأحد، تمكنت من استعادة مواقع استراتيجية فى محافظتى الحديدة وحجة غربى اليمن، وذلك بعد معارك مع مسلحى ميلشيا الحوثي.

وأوضحت المصادر - حسبما أوردت قناة العربية الحدث، اليوم الأحد - أن القوات الحكومية المشتركة شنت هجوما على مواقع لمسلحى الجماعة شمال مديرية حيس جنوب شرقى الحديدة، تمكنت خلاله من السيطرة على مفرق حيس العدين الاستراتيجى شمال المديرية، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى خلال المعارك التى استمرت ساعات وانتهت بالسيطرة على المفرق الرابط بين محافظتى إب والحديدة، مشيرة إلى تنفيذ قوات التحالف العربى فى اليمن إنزالا جويا لمساعدات إغاثية لأهالى مديرية التحيتا جنوب الحديدة، تتضمن مواد غذائية ومياه معدنية، عبر مظلات تستخدم جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات.

وفى السياق ذاته، أطلق الجيش اليمنى مدعوما من قوات التحالف العربى عملية عسكرية واسعة فى محافظة حجة شمال غربى اليمن.

وأفاد مصدر فى المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمنى بأن العملية انطلقت بدعم واسع من قوات التحالف العربى من محورين هما، محور حيران، ومحور حرض، مضيفا أن الجيش اليمنى حقق تقدما فى محور حيران، حيث توغل باتجاه مديرية عبس واستعاد مواقع شمال غربى المديرية، موضحا أن القوات دمرت عددا من الدبابات التابعة لميليشيات الحوثى فى محافظة الحديدة باليمن، وتمكنت من تحرير قرية بنى فاضل أولى قرى مديرية حيران.

من ناحية أخرى، صرح رئيس أركان حرب اللواء التاسع حرس حدود بالجيش اليمنى العقيد جميل المعالم، بأن القوات تمكنت من تحرير سلسلة جبال استراتيجية قرب مديرية الحشوة شرق صعدة.

وقال المعالم - فى تصريحات له - إن تلك جبال تُعتبر البوابة الرئيسية لجبال شُعير والقذاميل باتجاه مديرية الحشوة التابعة لمحافظة صعدة.. مضيفا أن طائرات تحالف دعم الشرعية فى اليمن شنت من جهتها، عدة غارات على تجمعات وتعزيزات للميليشيات فى المنطقة، ما أسفر عن تدمير عدة عربات عسكرية ومقتل عشرات ممن كانوا على متنها.

 

 


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