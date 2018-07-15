القبض على 10 مواطنين فى مشاجرة أسفرت عن إصابة مواطن بإسنا فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب مواطن فى مشاجرة بين عائلتين بمجلس قروى النجوع بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، وتم إلقاء القبض على 10 من طرفى المشاجرة وإقتيادهم لديوان مركز شرطة إسنا، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلى "أبو زيد وأبو دعبوس" لخلافات بينهما على قطعة أرض بمجلس قروى النجوع بالمدينة، فانتقلت على الفور قوة أمنية لموقع المشاجرة وتمكنت من السيطرة على الوضع والقبض على 10 مواطنين من طرفى العائلتين، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.