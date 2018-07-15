القبض على صاحب محل هواتف يتاجر فى العملة بالدقهلية

كتبت : دينا الحسيني

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالدقهلية، وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال بشرق الدلتا العامة قيام المدعو عبدالله ر. أ مواليد 1992، صاحب محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، واتخاذه من محل الهواتف المحمولة الخاصة به الكائن بذات العنوان وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور تم تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية وأمن الدقهلية وضبط محمد ر. أ مواليد، 1988، مقيم بذات العنوان، سبق ضبطه فى قضية " تحويل أموال " داخل محل الهواتف المحمولة الخاص بشقيقه وبحوزته "1,684" ألف وستمائة أربعة وثمانون دولار أمريكى و"1,501" ألف وخمسمائة وواحد ريال سعودى- "67,160" سبعة وستون ألف ومائة وستون جنيه مصرى- دينار كويتى.

وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالاشتراك مع شقيقه وأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطهما غير المشروع بالتعامل فى النقد الأجنبى.