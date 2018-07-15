الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب فى مخزن زيوت بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

نجحت الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب فى مخزن زيوت بقرية مصطفى إسماعيل منطقة بنجر السكر.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطه ثان العامرية بنشوب حريق بمخزن زيت بقرية مصطفى إسماعيل منطقة بنجر السكر، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين نشوب حريق بمحلين لبيع زيوت وبطاريات السيارات مساحتهما 8×7 متر تقريبا مما أدى لاحتراق بعض محتوياتهما دون حدوث إصابات، وبسؤال مالكهما "س ع ي" 31 سنة أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالأسلاك الموصلة للمحلين ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان العامرية وجارى العرض على النيابة.