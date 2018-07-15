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الأحد، 15 يوليه 2018 09:16 م
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الجزائر تعيد نحو 400 مهاجر إلى النيجر

الأحد، 15 يوليه 2018 07:32 م
الجزائر تعيد نحو 400 مهاجر إلى النيجر مهاجرين - أرشيفية
نيامى (رويترز)
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قالت النيجر والمنظمة الدولية للهجرة اليوم الأحد، إن الجزائر رحلت ما يقرب من 400 مهاجر أفريقى كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا وأعادتهم إلى النيجر المجاورة عبر الصحراء.

وتكثف المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبى الجهود لإعادة المهاجرين إلى ديارهم بعد وفاة الآلاف أثناء قيامهم بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط فى مراكب مكتظة. وكثيرون تتقطع بهم السبل حتى قبل الوصول إلى سواحل شمال أفريقيا سواء فى ليبيا، حيث يعانون من الرق وسوء المعاملة على أيدى ميليشيات، أو فى الجزائر.

وقالت ليفيا مانانت مسؤولة العمليات بالمنظمة الدولية للهجرة فى رسالة بالبريد الإلكترونى إن مجموعة من 391 مهاجرا من 16 دولة من غرب ووسط أفريقيا وصلت إلى بلدة أساماكا فى النيجر يوم الجمعة على متن ما بين 20 إلى 30 مركبة بعد اعتراضهم أثناء توجههم للعمل فى عدة مدن جزائرية.

وأضافت "يقولون إن هواتفهم قد صودرت وإن الأوضاع سيئة، لا يوجد الكثير من الطعام والماء والغرف مكتظة". وأضافت "تم نقلهم فى شاحنات بعد منطقة عين قزام، ثم اضطروا للسير عبر الحدود، ومنهم عائلات تضم نساء حوامل وأطفال".

ورفضت الجزائر تأكيد عملية الترحيل لكنها قالت إن السلطات الجزائرية منعت 20 ألف مهاجر من الوصول إلى أوروبا منذ يناير بفضل الإجراءات الأمنية المطبقة عند حدودها مع مالى والنيجر.

وقال حسن قاسمى المدير المسؤول عن الهجرة بوزارة الداخلية الجزائرية لرويترز عبر الهاتف إنه لم يكن أمامهم أى خيار سوى منعهم.

 


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