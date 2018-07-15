أمير الكويت يهنئ الرئيس الفرنسى بفوز منتخب بلاده بكأس العالم لكرة القدم

الكويت (أ ش أ)

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون؛ بمناسبة فوز المنتخب الفرنسى لكرة القدم ببطولة كاس العالم لعام 2018، التى أقيمت فى روسيا.

وأشاد أمير الكويت - خلال برقية التهنئة - بالأداء الرفيع والمميز الذى قدمه المنتخب الفرنسى طوال منافسات هذه البطولة العالمية، والذى أهله للفوز بكأس البطولة، وبالروح الرياضية العالية التى تحلت بها كافة منتخبات الدول المشاركة.

كما ثمن الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة المضيفة روسيا، والاستعدادات التى قامت بها، والإمكانات التى وفرتها لإنجاح هذه البطولة، ما أسهم فى تحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى تهنئة إلى الرئيس ايمانويل ماكرون، أعربا خلالهما عن خالص تهانيهما بمناسبة فوز المنتخب الفرنسى ببطولة كأس العالم.