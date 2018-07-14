نقيب الصيادين بكفر الشيخ: اختفاء مركب فى البحر الأبيض وعلى متنه 3 صيادين

قال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن قرية برج مغيزل مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، شهدت اختفاء مركب الصيد "الحاج حسن 2" ، بعد خروجه من ميناء مصراته الليبى متجها لبوغاز رشيد، وعلى متنه 3 صيادين .
وتابع نصر: جاء اختفاء المركب بعد انتهاء فترة الشراكة فى الأول من شهر يوليو الجارى، وتحرك المركب من ميناء مصراته متوجهاً إلى بوغاز رشيد، حيث كان على متن المركب 3 صيادين وهم "محمد عبدالفتاح عبدالجواد ،و محمد منصور المدخوم ،و عبدالله محمد حسن رمضان"، وجميعهم من قرية برج مغيزل.
وأكد فى تصريح خاص أن أخبار الصيادين انقطعت منذ حوالى 9 أيام، وكان من المقرر وصول المركب إلى بوغاز رشيد فى يوم أقصاه 6 يوليو الجارى، ولكن حتى الآن منقطعة كل الاتصالات بالمركب، ولم يتم الوصول إلى أى معلومة عن المركب برسوها فى أى ميناء بالبحر الابيض المتوسط.
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