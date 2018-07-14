فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة غدًا برسوم 100 جنيه للمادة

كتب محمود طه حسين

أكد خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة سوف تفتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة للطلاب الراغبين فى تقديم تظلمات غدًا الأحد لمدة شهر.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطالب الذى يرغب فى التقدم بالتظلم عليه أن يسدد مبلغ 100 جنيه فى أحد البنوك الوطنية، عن كل مادة يرغب التظلم فيها، فى حساب صندوق دعم تمويل المشروعات التعليمية، على أن يتم استقبال الطلبات فى مقار المدارس، التى ستعلن عنها الوزارة لاحقًا لكل مديرية تعليمية.

وأوضح أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات للثانوية العامة 2018، (644,715) طالبًا وطالبة، والحاضرين (556,284) وعدد الناجحين (413,079)، مؤكدًا أن النسبة المئوية للنجاح للعام الدراسى 2017/2018 بلغ (74,3%)، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت النسبة المئوية للنجاح في عام 2014 (76.6%)، وفى عام 2015 بلغت (79,4%) وفى عام 2016 بلغت (75,7%)، وفى عام 2017 بلغت نسبة النجاح (72,4%).