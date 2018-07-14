صور.. وزير التجارة وسكرتير عام المنوفية يتفقدان مجمع الصناعات الصغيرة بالسادات

المنوفية - محمود شاكر

إستقبل اليوم الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بمجمع الخدمات الحكومية بمدينة السادات، بحضور المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس مجدى غازى نائب رئيس الهيئة والمهندس علاء سلامة رئيس فرع الهيئة بمدينة السادات، تأتى هذه الزيارة فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى التيسير على المستثمرين لدفع عجلة التنمية الصناعية والإستثمار والنهوض بالإقتصاد وتوفير مناخ جاذب للإستثمارفى كافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وتفقدا الوزير والسكرتير العام مصانع ماجيك للأشغال المعدنية ومصنع إليكترومصر للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة ومصنع كوك كجن للمطابخ التجارية والفندقية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية " بالمطورين" بمدينة السادات، فيما أشار رئيس هيئة التنمية الصناعية بمدينة السادات أنه تم تسليم 65 مصنعاً بمنطقة المطورين ، مؤكداً بأنه سيتم تسليم 10 مصانع خلال الأسبوع القادم من إجمالى 113 مصنعاً بالمنطقة .

فيما أوضح وزير التجارة والصناعة على أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتى على رأس محاور إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة بإعتبارها إحدى ركائز الإقتصاد ، مؤكداً حرص الوزارة على الإرتقاء بهذه المشروعات لزيادة إندماجها فى الإقتصاد المصرى للنهوض بالإقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن توفير التدريب اللازم لتأهيل الشباب لسوق العمل وتدريب العمالة بهدف التشغيل فى تلك المشروعات وخلق فرص عمل جديدة، مشيداً بوجود صرح كبير من المصانع داخل المنطقة الصناعية بمدينة السادات تضخ العديد من المنتجات ذات جودة ومواصفات عالمية بالسوق المصرى بالإضافة إلى التصدير للخارج.

من جانبه أكد الدكتور أيمن مختار،على أن مدينة السادات تعد الرئة الإقتصادية للدلتا ومن المدن العريقة فى مجال الصناعة ، مشيراً أن المنوفية تسعى أن تكون مصدراً رئيسياً للإستثمار من خلال توفير المتطلبات الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكداً على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتذليل كافة العقبات التى تعوق عملية الإستثمار والمستثمرين ورفع الأعباء عنهم وتخصيص عوائد الإستثمار فى المنطقة للنهوض بها وخلق بيئة صالحة للنمو الإقتصادى للوصول إلى الشكل الحضارى، مضيفاً إلى أن الإهتمام بالمناطق الصناعية يعد من أهم عوامل إزدهار التنمية الصناعية.

وخلال الجولة أشاد أصحاب المصانع والشركات بتعاون الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهاز التنفيذى للمحافظة معهم من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير كافة الإحتياجات وسرعة إصدار الموافقات الصناعية والتراخيص اللازمة.



جولة وزير التجارة بمحافظة المنوفية



جولة وزير التجارة بمحافظة المنوفية



جولة وزير التجارة بمحافظة المنوفية



جولة وزير التجارة بمحافظة المنوفية



جولة وزير التجارة بمحافظة المنوفية



جولة وزير التجارة بمحافظة المنوفية