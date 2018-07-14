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السبت، 14 يوليه 2018 12:52 م
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صاحب مخزن يقتل عامل طعناً بسبب خلافات حول ركن سيارة فى الجمالية

السبت، 14 يوليه 2018 12:01 م
صاحب مخزن يقتل عامل طعناً بسبب خلافات حول ركن سيارة فى الجمالية المتهم بطعن صاحب ورشة فى الجمالية
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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أنهى صاحب مخزن، حياة صاحب ورشة، بأن سدد له الطعنات بالسلاح الأبيض، على اثر مشاجرة بينهما بسبب ركن سيارة بالجمالية ، فتم ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الجمالية إشارة من مستشفي سيد جلال  يفيد باستقبالها عادل.ح.ع.ع.  38 سنة صاحب ورشة ،و السابق اتهامه في القضية رقم 2643 لسنة 2011م   نصر ثان " سرقة "   والذى توفي اثر إصابته بجرح نافذ أسفل الإبط الأيسر و أخر أعلي الفخذ الأيسر.

ومن خلال التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وبين أحمد.ع.ا.ع.  عادل 35 سنة صاحب مخزن ستانلس ، والسابق اتهامه في القضية رقم 9042 لسنة 2012م منشأة ناصر " سلاح بدون ترخيص" والمصاب بجرح أعلي العين اليمني و جرح بالكتف الأيمن و أخر بالكف الأيسر،  بسبب قيام المتهم بركن السيارة ملكه ماركة سوزوكي ذهبي اللون تحمل أرقام   م و ص 395    أمام الورشة ملك  المجني عليه ، فتطورت إلي مشاجرة تعديا خلالها علي  بعضهما البعض بالضرب  وعلي إثر ذلك قام المتهم بالتعدي علي المجني عليه  بسلاح ابيض   " مطواة " محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم م في ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة ، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

 


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