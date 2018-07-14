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صاحب محل يستعين بزميله لاحتجاز عاملين لإجبارهما على رد المسروقات بالموسكى

السبت، 14 يوليه 2018 12:23 م
صاحب محل يستعين بزميله لاحتجاز عاملين لإجبارهما على رد المسروقات بالموسكى المتهمان باحتجاز عاملين فى الموسكى
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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ألقت مباحث قسم شرطة الموسكى، القبض على صاحب محل وزميله لقيامهما باحتجاز عاملان وإجبارهما على التوقيع على إيصالات أمانة اعتقادا منه بأنهما وراء ارتكاب واقعة السرقة بسبب انقطاعهما عن العمل.

 

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الموسكى مفادها احتجاز شخصان داخل محل ملابس كائن شارع الأمير جمال من شارع الجيش، وبالانتقال تم ضبط كلا من أحمد.ج.ا.ا. 33 سنة تاجر ملابس ومالك المحل والسابق اتهامه فى القضية رقم 3260 لسنة 2016م الحدائق " مخدرات "، وأحمد.خ.ع. ع. وشهرته " أحمد أبو خالو " 35 سنة صاحب محل والسابق اتهامه فى قضية "آداب"، وبصحبتهما المجنى عليهما كلا من مصطفى.ع.ب. 38 سنة عامل بالمحل والسابق اتهامه فى القضية رقم 414 لسنة 2015م العمرانية " مخدرات " والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2393 لسنة 2013م العجوزة " شيك " والمقضى فيها بالحبس سنة، ووحيد.ع.ه.ب. 29 سنة عامل بذات المحل وبهما إصابات عبارة عن كدمات متفرقة بأنحاء الجسم، كما ضبط بحوزة المتهم الأول 9 إيصالات أمانه على بياض ممهورين بتوقيع المجنى عليهما.

 

بسؤال المجنى عليهما اتهما المتهمين الأول والثانى باستدراجهما لمحل الواقعة بدعوى تسوية خلافات سابقة بينهما وبين المتهم الأول وفور وصولهما فوجئا بقيام المتهمين بالتعدى عليهما بالضرب محدثين إصاباتهما واحتجازهما كرها عنهما داخل المحل وإجبارهما على التوقيع على إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزة المتهم الأول.

 

بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة وقرر الأول أنه نظرا لسابقة قيامه بجرد البضائع بالمحل ملكه واكتشافه وجود عجز بمحتويات المحل واعتقاده بأن المجنى عليهما وراء ارتكاب واقعه السرقة بسبب انقطاعهما عن العمل، فاتفق مع المتهم الثانى على استدراجهما للمحل بدعوى إنهاء تلك الخلافات وعقب وصولهما قاما باحتجازهما كرها عنهما لإجبارهما على رد المسروقات، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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