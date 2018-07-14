"سانا": المجموعات المسلحة تبدأ بتسليم أسلحتها للجيش السورى فى درعا

أ ش أ

بدأت المجموعات المسلحة المنتشرة فى منطقة درعا البلد، اليوم السبت، بتسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش السورى وذلك فى سياق الاتفاق الذى تم التوصل إليه.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الجيش السورى تسلم ذخيرة ثقيلة وعتادا متنوعا من المسلحين فى منطقة درعا البلد فى سياق الاتفاق، على أن تتواصل العملية حتى الانتهاء من تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.

ونص الاتفاق الذى تم التوصل إليه الأربعاء الماضي، ويشمل مناطق درعا البلد وطريق السد والمخيم وسجنة والمنشية وغرز والصوامع، على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وخروج الرافضين للاتفاق.



وفى سياق آخر، أفادت (سانا) بأن وحدات من الجيش السورى والجهات المختصة، عثرت على مستودع أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات من مخلفات الجماعات المسلحة فى بلدة "حسرات" بريف البوكمال الغربي.

