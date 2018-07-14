جامعة بنى سويف: عميد كلية الطب الجديد محكم فى لجنة ترقيات هيئة التدريس

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2018 بتعيين الدكتور وائل محمد حسنين الشاعر، عميدا لكلية الطب البشرى لمدة ثلاث سنوات، وذلك طبقًا لأحكام القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

وأشار بيان للجامعة إلى أن الدكتور وائل الشاعر، تخرج فى كلية الطب جامعة قصر العينى عام 1992، وتم تعيينه نائبا بقسم دراسات جراحة التجميل بكلية طب قصر العينى، ثم تدرج فى المناصب الجامعية حتى وصل إلى درجة أستاذ بذات القسم، وتم تعيينه وكيلا لكلية الطب لشئون التعليم والطلاب بجامعة بنى سويف منذ 2016 حتى صدور القرار.

جدير بالذكر أن الدكتور وائل الشاعر محكم دولى فى العديد من المجلات العلمية، ومحكم فى لجان ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو جمعية الجراحين، وعضو جمعية جراحى التجميل والإصلاح، وعضو لجنة البورد فى العديد من المجلات الدولية.