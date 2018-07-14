اليابان تجدد رخص القيادة المنتهية للمتضررين من كارثة الأمطار

كتب ــ محمد تهامى زكى

ذكر حساب اليابان بالعربى عبر تويتر، أن الحكومة اليابانية قررت تصنيف كارثة الأمطار الغزيرة التى شهدتها منطقة غربى اليابان بأنها "كارثة ذات طبيعة خاصة".

وأشار الحساب، أن هذا القرار اتخذ صباح اليوم، السبت، خلال اجتماع لفريق عمل طارئ باقتراح من رئيس الوزراء شينزو آبي، وهذه هى المرة الأولى التى تعطى فيها كارثة من غير الزلازل هذا التصنيف.

وأوضح الحساب أنه بموجب هذا القرار سيسمح للمتضررين من الكارثة بتجديد رخص القيادة التى انتهت صلاحيتها، كما أنه سيتم تعليق البدء بإجراءات الحماية من الإفلاس لمن تضرروا جراء الكارثة وذلك لفترة معينة من الزمن.



