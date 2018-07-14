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المجنى عليه بواقعة "كلب فيصل" للنيابة:"سيد سيكا حبيبى وكنا بنهزر مع بعض"

السبت، 14 يوليه 2018 01:36 م
المجنى عليه بواقعة "كلب فيصل" للنيابة:"سيد سيكا حبيبى وكنا بنهزر مع بعض" واقعة الاعتداء على شخص بالكلب
كتب ــ أحمد الجعفرى
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استمعت نيابة بولاق الدكرور إلى أقوال "أحمد.م" 22 سنة عامل بناء والمجنى عليه فى واقعة كلب فيصل، والذى نفى فى التحقيقات وقوع أى اعتداء عليه من جانب المتهم المعروف بسيد سيكا، مؤكدًا أن ما تم بينهم كان على سبيل الهزار.
 
وتابع المجنى عليه فى أقواله أمام النيابة، أن الواقعة تعود أحداثها لأكثر من سنة ماضية، وأنه لم يصاب فى الواقعة بأى مكروه، نافيًا اعتداء "سيكا" عليه، ونفى علمه بهوية من قام بنشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي.
 
وعن الإصابات الموجودة بيده قال:"إن الإصابة الموجودة بيده نتيجة "كوريك" أثناء عمله بالمعمار، والإصابة الأحرى تعود لأكثر من 14 عامًا حينما كان فى المدرسة الابتدائية.
 
وقال "أحمد"، إن العلاقة بينه وبين "سيكا" طيبة، وأنه تربطه به صلة صداقة منذ صغرهم، نافيًا أن يكون تعرض لتهديد لنفي الاتهامات، قائلًا:"والله ما حصل، وسيكا حبيبي وكنا بنهزر مع بعض".
 
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم سيد سيكا، بمنطقة شارع العشرين بفيصل، بعد تداول فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء ترويعه شابا بواسطة كلب، وإصابته فى يده، وشروعه فى سرقته.

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

رامى

بمناسبه انه سيكا حبيبه

هو علشان حبيبة يسبه بلفظ مقزز والله عجبا

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