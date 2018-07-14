video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 09:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السفير الفرنسى بالعيد الوطنى: مصر تتحرك إلى الأمام وفرنسا ترغب فى مرافقتها

السبت، 14 يوليه 2018 08:45 م
السفير الفرنسى بالعيد الوطنى: مصر تتحرك إلى الأمام وفرنسا ترغب فى مرافقتها حفل العيد الوطنى لفرنسا بالقاهرة
كتب كريم كشك
إضافة تعليق

قال السفير الفرنسى لدى القاهرة، أن فرنسا تريد تقديم المساعدة فى المشروعات الكبرى التى تقوم بها مصر حاليًا، ويأتى هذا من العلاقة الطيبة ما بين البلدين، والتى تمتد منذ أكثر من قرنين من الزمان.

 

وأوضح السفير، خلال المؤتمر الصحفى المقام اليوم السبت، على هامش الاحتفال بالعيد الوطنى لدولة فرنسا، قائلًا: "أن القاهرة هى العاصمة الأكبر فى الفنون والآداب والفكر، وأنه هناك الكثير من المشاريع التى من الممكن أن نوجدها معًا، وأن مصر تتحرك إلى الأمام وفرنسا ترغب فى مرافقتها بكل التغيرات".

وأكد السفير الفرنسى، أنه فى عام 2019 المقبل ستحتفل مصر وفرنسا معًا بمرور 150 عامًا على إنشاء قناة السويس، وسنطلق عامًا فرنسيًا مصريًا ثريًا فى الشأن الثقافى، قائلًا: "أود أن أوجه كلمة للمواطنين الفرنسيين، بأن هذا الاحتفال هو احتفالنا، كما أود شكر فريق العمل القائم لدى السفارة، وأشكر كل المواطنين الفرنسيين على حفاوة استقبالى فى القاهرة منذ عام، وهذا لأنكم واجهة فرنسا المشرفة لدى مصر، وأقدم كل التحية للحضور الكريم، وأؤكد على الوقوف بجانبكم لتحسين معيشتكم، وتدعيم أمنكم فى مصر".

 

وهنأ السفير الفرنسى لدى القاهرة، الـ25 طالبًا المتواجدين بالحفل، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة، لعام 2018، بتقدير امتياز من هيئة الممتحين بمتوسط 18 من 20 درجة، متمنيًا لجميع الحاضرين حفلًا سعيدًا.

5f5g4g
 

 

5f5g4h
 

 

5f54g4hg55
 

 

54t5hg4h
 

 

56fg4hg4
 

 


إضافة تعليق

قناة السويس

فرنسا

مصر

الاحتفال بالعيد الوطنى الفرنسى

سفير فرنسا

القاهرة




لا تفوتك
كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و4 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و4 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة