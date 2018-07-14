السفير الفرنسى بالعيد الوطنى: مصر تتحرك إلى الأمام وفرنسا ترغب فى مرافقتها

كتب كريم كشك

قال السفير الفرنسى لدى القاهرة، أن فرنسا تريد تقديم المساعدة فى المشروعات الكبرى التى تقوم بها مصر حاليًا، ويأتى هذا من العلاقة الطيبة ما بين البلدين، والتى تمتد منذ أكثر من قرنين من الزمان.

وأوضح السفير، خلال المؤتمر الصحفى المقام اليوم السبت، على هامش الاحتفال بالعيد الوطنى لدولة فرنسا، قائلًا: "أن القاهرة هى العاصمة الأكبر فى الفنون والآداب والفكر، وأنه هناك الكثير من المشاريع التى من الممكن أن نوجدها معًا، وأن مصر تتحرك إلى الأمام وفرنسا ترغب فى مرافقتها بكل التغيرات".

وأكد السفير الفرنسى، أنه فى عام 2019 المقبل ستحتفل مصر وفرنسا معًا بمرور 150 عامًا على إنشاء قناة السويس، وسنطلق عامًا فرنسيًا مصريًا ثريًا فى الشأن الثقافى، قائلًا: "أود أن أوجه كلمة للمواطنين الفرنسيين، بأن هذا الاحتفال هو احتفالنا، كما أود شكر فريق العمل القائم لدى السفارة، وأشكر كل المواطنين الفرنسيين على حفاوة استقبالى فى القاهرة منذ عام، وهذا لأنكم واجهة فرنسا المشرفة لدى مصر، وأقدم كل التحية للحضور الكريم، وأؤكد على الوقوف بجانبكم لتحسين معيشتكم، وتدعيم أمنكم فى مصر".

وهنأ السفير الفرنسى لدى القاهرة، الـ25 طالبًا المتواجدين بالحفل، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة، لعام 2018، بتقدير امتياز من هيئة الممتحين بمتوسط 18 من 20 درجة، متمنيًا لجميع الحاضرين حفلًا سعيدًا.



















