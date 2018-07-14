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السبت، 14 يوليه 2018 09:21 م
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البحرية الإسبانية تنقذ 340 مهاجرا استعان أحدهم بإطار شاحنة

السبت، 14 يوليه 2018 07:32 م
البحرية الإسبانية تنقذ 340 مهاجرا استعان أحدهم بإطار شاحنة إنقاذ مهاجرين - أرشيفية
(أ ف ب)
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أعلنت السلطات الاسبانية أنها أنقذت، اليوم السبت، أكثر من 340 مهاجرا فى البحر المتوسط، أحدهم من شمال أفريقيا استعان بإطار شاحنة محاولا الوصول إلى الساحل الأوروبي.

وقال خفر السواحل الإسبان، إن سفنهم أنقذت 240 شخصا كانوا على متن 12 مركبا، عشرة منها كانت فى مضيق جبل طارق واثنان أخران فى بحر البوران، فيما عثرت على احد المهاجرين على متن إطار شاحنة.

من جهتها قالت شرطة الحماية المدنية، إن سفنها انقذت اكثر من 100 مهاجر فى المتوسط.

وعلى غرار إيطاليا واليونان تشكل إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا.

وفى حين انخفض عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى النصف منذ مطلع 2018 مقارنة بالفترة نفسها مع 2017، فقد تضاعف ثلاث مرات بالنسبة لإسبانيا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وتدعو إسبانيا إلى مزيد من التعاون مع المغرب بشأن الهجرة بعد توقيع اتفاقية بين الاتحاد الاوروبى والمغرب فى ديسمبر تنص على ميزانية قدرها 390 مليون درهم (35 مليون يورو) طوال أربع سنوات.

وتثير أزمة الهجرة انقساما حادا فى أوروبا حول كيفية تقاسم اعباء المهاجرين الساعين إلى بدء حياة جديدة فى القارة العجوز.

 

       

 


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