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السبت، 14 يوليه 2018 09:23 ص
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إقالة وزير العدل فى بيرو لاتهامات باستغلال النفوذ

السبت، 14 يوليه 2018 08:05 ص
إقالة وزير العدل فى بيرو لاتهامات باستغلال النفوذ بيدرو بابلو كوتشينسكى رئيس البيرو
ليما أ ش أ
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أقال الرئيس البيروفى مارتن بيزكارا وزير العدل فى بلاده سلفادور هيريسى الليلة بعد نشر مقطع صوتى تم تسجيله سراً بين هيريسى وأحد القضاة يتعلق باستغلال للنفوذ.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، أن بيزكارا أعلن قراره بمطالبة وزير العدل هيريسى بالاستقالة بعد ساعات من إذاعة مقطع صوتى على وسائل الإعلام بالمحادثة المذكورة يطلب فيه هيريسى من القاضى "سيزار هينوستروزا" المشورة فى مقترح تشريعي. ولم تذكر القناة المزيد من التفاصيل حول ذلك.

وأوضحت القناة أن القاضى هينوستروزا تورط فى فضيحة منذ أن أذاعت وسائل إعلام محلية محادثات صوتية مسجلة كان يتفاوض فيها الأخير على تقديم أمر ما مقابل الحصول على منفعة.

وأشارت القناة إلى أن هينوستروزا أنكر التهم الموجهة إليه، كما أنكر هيريسى ارتكاب أى مخالفات اليوم الجمعة قائلاً إنه سوف يغادر منصبه.

 


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