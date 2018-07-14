إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القطامية - السويس

أصيب اليوم السبت 14 شخصا، فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القطامية - العين السخنة بالسويس، تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالسويس، ومستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض سيارة ميكروباص للانقلاب بطريق القطامية، تم نقل جميع المصابين إلى مستشفيى التأمين الصحى ومستشفى السويس العام، وجارى علاجهم، كما قامت قوات تأمين الطرق ومرور السويس بإزالة أثار الحادث من الطريق، من أجل الحفاظ على انتظام الحالة المرورية بالطريق.