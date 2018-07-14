video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أردوغان يواصل القمع.. التحقيق مع 514 مواطنا بتهمة معارضة الرئيس بالسوشيال ميديا

السبت، 14 يوليه 2018 05:04 م
أردوغان يواصل القمع.. التحقيق مع 514 مواطنا بتهمة معارضة الرئيس بالسوشيال ميديا الشرطة التركية
كتب – محمود محيى
إضافة تعليق

استمرارا لحالة القمع والعنف من جانب نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، كشفت وزارة الداخلية التركية أنها فحصت 514 حسابًا لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى خلال أسبوع، وفتح تحقيقات مع أصحابهم لمعارضتهم الرئيس.

 

وقالت وزارة الداخلية التركية أنها اتخذت إجراءات تجاه 514 مستخدمًا لمواقع التواصل الاجتماعى فى الفترة بين 2 يوليو حتى 9 يوليو الجارى، مشيرة إلى أنها وجهت لهم الترويج لتنظيم إرهابى.

 

وقالت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن الشرطة التركية وجهت لهم أيضا تهم نشر الحقد والكراهية والعداوة بين المواطنين، وإهانة رموز الدولة، ونشر خطابات الكراهية بقصد الإضرار بأمن الأرواح فى المجتمع ووحدة الدولة.

 

وتخضع وسائل التواصل الاجتماعى فى تركيا لمراقبة شديدة، منذ فرض حالة الطوارئ فى البلاد قبل عامين، وسجن بموجبها عدد من النشطاء السياسيين فى البلاد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

مركز أبحاث بريطانى يحذر من أزمة اقتصادية حادة تهدد تركيا.. شاتام هاوس: سياسات أردوغان تهدد الاقتصاد الكلى والاستقرار المالى.. والرئيس التركى يسيس "البنك المركزى" .. والتدهور الاقتصادى نقطة ضعف تهدد قيادته

تاريخ أردوغان الأسود فى دعم الإرهاب.. الرئيس التركى يسمسر لحساب الدواعش.. قدم الدعم والتمويل لعناصر التنظيم.. وفّر معسكرات التدريب والملاذات الآمنة فى اسطنبول.. والاستخبارات العراقية تفضح مؤامرات أنقرة

صور.. أقوى مسمار فى نعش أردوغان.. حركة فتح الله جولن تنهض فى ألمانيا.. تقارير رسمية: المنظمة المناهضة للرئيس التركى تزداد نفوذا فى أهم عواصم أوروبا.. ودويتش فيلله ترصد أسرار الصدام بين حليفى الأمس أعداء اليوم

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

كيف ألغى أردوغان الدولة وقال لتركيا "أنا الدستور"؟ حاصر الجيش.. قمع المعارضة.. سيطر على البرلمان والرئاسة ورئاسة الحكومة.. ضيق على العمل الإعلامى المعارض.. و"الخطة الرباعية" حولته إلى طاغية مستبد

تركيا

اخبار تركيا

اردوغان

السوشيال ميديا

الداخلية التركية

انقرة




لا تفوتك
كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

صور.. نتيجة الثانوية العامة تثير نظرية ارتباط الرأس الكبير بالذكاء.. دراسة اقترحتها ولم تتمكن من إثباتها.. طبيبة أطفال تؤكد ليس شرطا والوراثة وراء 90% من الذكاء.. وخطوات علمية لتنمية قدرات ابنك منذ الطفولة

صور.. نتيجة الثانوية العامة تثير نظرية ارتباط الرأس الكبير بالذكاء.. دراسة اقترحتها ولم تتمكن من إثباتها.. طبيبة أطفال تؤكد ليس شرطا والوراثة وراء 90% من الذكاء.. وخطوات علمية لتنمية قدرات ابنك منذ الطفولة

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و5 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و5 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة