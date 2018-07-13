وزيرة الصحة: حصيلة إصابات حادث قطار المرازيق 58 مصابًا ولا وفيات

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إجمالى أعداد المصابين جراء حادث قطار المرازيق وصلت إلى 58 مصابا دون وفيات، جاء ذلك خلال زيارتها للمصابين بمستشفيى الهرم والعجوزة.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين والرعاية اللازمة لهم ولذويهم.

وأوضح الدكتور أحمد محيى مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجى، أنه تم نقل 28 مصابا من موقع الحادث إلى مستشفى الهرم، 7 منهم سيتم خروجهم خلال الساعات القادمة، بينما تم نقل 7 مصابين إلى مستشفى البدرشين، خرج منهم 6 حالات لتحسن حالتهم الصحية، وتبقى حالة واحدة تحت العلاج.

وأشار "محيى" إلى أنه تم نقل 23 مصابا إلى مستشفى الحوامدية، تم تحويل 2 منهم إلى مستشفى معهد ناصر، و21 حالة إلى مستشفى العجوزة، 3 منهم فى الرعاية المركزة.

وأضاف "محيى" أنه خلال زيارة وزيرة الصحة لمستشفى العجوزة وجهت بنقل 3 من المصابين إلى مستشفى معهد ناصر ليكونوا مع أبنائهم المحجوزين بمستشفى معهد ناصر.

وأوضح "محيى" أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسم واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسد وحالات ما بعد الارتجاج وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات.

الجدير بالذكر ان فور وقوع الحادث تم الدفع بـ40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث للاخلاء ونقل المصابين.