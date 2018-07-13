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مساعد محافظ كفر الشيخ : تحويل 51 طبياً وممرضاً وإدارياً للتحقيق

الجمعة، 13 يوليه 2018 11:05 م
مساعد محافظ كفر الشيخ : تحويل 51 طبياً وممرضاً وإدارياً للتحقيق اللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب و رئيس مركز ومدينة دسوق ، إنه تلقى تقريراً من إدارة التفتيش والمتابعة  بمجلس مدينة دسوق، عن تغيب 51 طبيباً وممرضاً  وإدارياً بمستشفى وبوحدتين صحيتين، وورود شكوى من مواطن ضد صيادلبة احدى المستشفيات .

وأضاف الحشاش ، أنه أمر إدارة التفتيش والمتابعة بالتحقيق في الشكوى الواردة من عدد من المواطنين ضد مستشفى لأمرض الكلي والمسالك البولية ، من عدم وجود صيادلة بصيدلية المستشفى، ومتابعة عدد من الوحدات الصحية ، وتبين غياب 10  صيادلة وتأخير 2 من الصيادلة ، كما تبين من التقرير تغيب طبيبين و3 إداريين و2 من التمريض بالوحدة الصحية بقرية الشباسية ، كما أكد ت إدارة التفتيش والمتابعة في تقريرها ، تغيب 6 أطباء بشريين ، و15 طبيب علاج طبيعي و9 إداريين وممرضين من  الوحدة الصحية بقرية شابه ، فقرر إحالتهم للشئون القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية ،واخطار مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

 

 


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