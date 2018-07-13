مساعد محافظ كفر الشيخ : تحويل 51 طبياً وممرضاً وإدارياً للتحقيق

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب و رئيس مركز ومدينة دسوق ، إنه تلقى تقريراً من إدارة التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة دسوق، عن تغيب 51 طبيباً وممرضاً وإدارياً بمستشفى وبوحدتين صحيتين، وورود شكوى من مواطن ضد صيادلبة احدى المستشفيات .

وأضاف الحشاش ، أنه أمر إدارة التفتيش والمتابعة بالتحقيق في الشكوى الواردة من عدد من المواطنين ضد مستشفى لأمرض الكلي والمسالك البولية ، من عدم وجود صيادلة بصيدلية المستشفى، ومتابعة عدد من الوحدات الصحية ، وتبين غياب 10 صيادلة وتأخير 2 من الصيادلة ، كما تبين من التقرير تغيب طبيبين و3 إداريين و2 من التمريض بالوحدة الصحية بقرية الشباسية ، كما أكد ت إدارة التفتيش والمتابعة في تقريرها ، تغيب 6 أطباء بشريين ، و15 طبيب علاج طبيعي و9 إداريين وممرضين من الوحدة الصحية بقرية شابه ، فقرر إحالتهم للشئون القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية ،واخطار مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.