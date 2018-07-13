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مرور الغربية: ضبط 54 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 51850 جنيها

الجمعة، 13 يوليه 2018 11:06 م
مرور الغربية: ضبط 54 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 51850 جنيها حملة مرورية -أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية ، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 30  سيارة 24  دراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 341 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى 685 مخالفة مقابل تحصيل 51850 الف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.

 

 


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