مرور الغربية: ضبط 54 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 51850 جنيها

وأسفرت الحملة عن ضبط 30 سيارة 24 دراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 341 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى 685 مخالفة مقابل تحصيل 51850 الف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.