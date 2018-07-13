فنلندا تفرض إجراءات مراقبة حدودها حتى انتهاء القمة الأمريكية الروسية

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بدأت فنلندا اليوم تطبيق إجراءات المراقبة والتفتيش على حدودها؛ استعدادا للقمة الأمريكية الروسية المرتقبة، التى تستضيفها عاصمتها هلسنكى الاثنين المقبل، بين الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين.

وذكرت صحيفة "هلسنكى تايمز" إن الإجراءات التى دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة ستطبق على القادمين من دول منطقة الشنجن التى تتيح حرية التنقل لمواطنى الدول الأعضاء وتستمر حتى الثلاثاء 17 يوليو الجارى.



وبحسب السلطات، فإن قرار تطبيق هذه الإجراءات يهدف إلى منع دخول أى شخص قد يمثل تهديدا على الأمن والنظام العام إلى البلاد قبل انعقاد القمة وأثنائها.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الفنلندية فرض قيود على حركة الطيران فوق هلسنكى والمناطق المجاورة لها لمدة يومين من صباح الأحد وحتى صباح الثلاثاء، فى إطار إجراءات تأمين القمة.



وقالت الشرطة إن القيود تشمل الحركة الجوية وتحظر الطائرات دون طيار ويستثنى منها رحلات الطيران التجارية المتجهة إلى مطار هلسنكى أو القادمة منه، بحسب صحيفة "دايلى فنلند".