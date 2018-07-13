video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فنلندا تفرض إجراءات مراقبة حدودها حتى انتهاء القمة الأمريكية الروسية

الجمعة، 13 يوليه 2018 02:20 م
فنلندا تفرض إجراءات مراقبة حدودها حتى انتهاء القمة الأمريكية الروسية ترامب وبوتين
أ ش أ
إضافة تعليق

 بدأت فنلندا اليوم تطبيق إجراءات المراقبة والتفتيش على حدودها؛ استعدادا للقمة الأمريكية الروسية المرتقبة، التى تستضيفها عاصمتها هلسنكى الاثنين المقبل، بين الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين.

وذكرت صحيفة "هلسنكى تايمز" إن الإجراءات التى دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة ستطبق على القادمين من دول منطقة الشنجن التى تتيح حرية التنقل لمواطنى الدول الأعضاء وتستمر حتى الثلاثاء 17 يوليو الجارى.


وبحسب السلطات، فإن قرار تطبيق هذه الإجراءات يهدف إلى منع دخول أى شخص قد يمثل تهديدا على الأمن والنظام العام إلى البلاد قبل انعقاد القمة وأثنائها.
من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الفنلندية فرض قيود على حركة الطيران فوق هلسنكى والمناطق المجاورة لها لمدة يومين من صباح الأحد وحتى صباح الثلاثاء، فى إطار إجراءات تأمين القمة.


وقالت الشرطة إن القيود تشمل الحركة الجوية وتحظر الطائرات دون طيار ويستثنى منها رحلات الطيران التجارية المتجهة إلى مطار هلسنكى أو القادمة منه، بحسب صحيفة "دايلى فنلند".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زيارة ترامب لبريطانيا.. 5 علامات على تدهور العلاقات بين أمريكا وحليفتها القديمة.. صادق خان وتيريزا ماى محاور فى سوء الأحوال.. الرئيس الأمريكى يشعر بعدم الترحيب فى لندن..وبوريس جونسون الناجى الوحيد من الانتقادات

"التنظيف غلب التزييف".. "تويتر" يكشف الشعبية الحقيقية لحسابات المشاهير.. حملة تزيل الحسابات المقفلة والوهمية والخسائر ملايين الفلورز.. تميم يفقد 2 مليون متابع.. و"ترامب" 300 ألف.. ومؤسس تويتر يتجرع نفس الكأس

تراجع الجنيه الإسترلينى بعد هجوم ترامب على تيريزا ماى

الخارجية الفرنسية: أوروبا سترد حال فرض ترامب رسوما إضافية على السيارات

ترامب

بوتين

روسيا

أمريكا

القمة الأمريكية الروسية




لا تفوتك
التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة