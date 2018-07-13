فرقاطة صواريخ صينية تقوم بـ "توقف فنى" لمدة 3 أيام فى إيطاليا

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أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن فرقاطة الصواريخ الموجهة "بينتشو - هال 515" التابعة للفرقة البحرية التاسعة والعشرين، أجرت "توقفا فنيا" يستمر ثلاثة أيام فى ميناء نابولى بإيطاليا، وذلك بعد انتهاء زيارتها لألمانيا حيث شاركت فى إحياء الذكرى المئوية لاحتفالات البحرية البولندية.

وأشارت الوزارة، فى بيان لها اليوم، إلى أن قادة الفرقاطة سيتواصلون خلال فترة التوقف التقنى مع عدد من المسؤولين العسكريين فى إيطاليا، ومن بينهم رئيس أركان القيادة اللوجستية للبحرية الإيطالية، وقائد خفر السواحل فى مدينة نابولى، ومحافظ وعمدة نابولى، فيما ستقوم الفرقاطة بالتزود بالوقود والمواد الغذائية غير الأساسية.