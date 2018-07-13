عمومية نقابة الأسنان الطارئة تناقش اليوم إضافة توقيعات هيئة المكتب للنقيب

دعا الدكتور ياسر الجندى، النقيب العام لأطباء الأسنان، أعضاء النقابة لحضور الجمعية العمومية الطارئة، المقرر لها اليوم الجمعة، وذلك بمقر دار الحكمة، بوسط القاهرة، مؤكدًا أن الدعو تأتى استجابة لطلب أكثر من 100 عضو، تقدموا بطلبات رسمية للنقابة.

ومن المقرر أن تناقش العمومية الطارئة، اعتماد توقيعات أخرى لأعضاء هيئة المكتب لدى البنوك بالمخالفة للقانون ولائحة النقابة الداخلية.

وكانت الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان، المنعقدة فى أبريل الماضى، قد أعلنت موافقتها على زيادة رسم الترشح بالانتخابات، بإضافة مصروفات إدارية وتبرعات للمرشحين على مقاعد النقابة العامة لتصل إلى 100 جنيه، والنقابات الفرعية 50 جنيهًا، وتعديل أسعار الخدمات المقدمة للأجانب على أن يتم سدادها بالدولار، واعتماد 3 آلاف جنيه لتسجيل غرف العمليات ومعامل الباثولوجيا طبقًا لقرار المجلس، وإضافة توقيع وكيل النقابة وأمين الصندوق لتوقيعات النقيب لدى البنوك.