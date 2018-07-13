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طب بيطرى كفر الشيخ يضبط أدوية منتهية الصلاحية ودجاج ولحوم غير صالحة

الجمعة، 13 يوليه 2018 07:46 م
طب بيطرى كفر الشيخ يضبط أدوية منتهية الصلاحية ودجاج ولحوم غير صالحة دواجن غير صالحة بمطبخ مستشفى
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ بالتعاون مع  مباحث التموين ، ومديرية التموين  بعدد من مدن محافظة كفر الشيخ من ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية ، ودجاج ، ولحوم منتهية الصلاحية ، وأعدمت بقرة مذبوحه خارج السلخانه لعدم صلاحية لحومها .

قال الدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ ، إن حملة مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين تمكنت من  ضبط 182عبوة مابين منتهيه الصلاحية ومجهولة المصدر ومغشوشة ، كما تمكنت الحملة من ضبط 68 دجاج مجمد ،غير صالحة للاستهلاك الأدمى بمطبخ مستشفى مطوبس المركزى .

وأضاف أبو إسماعيل ، كما تمكنت الحملة من ضبط 34 كيلو سجق ،و4 ونصف كيلو كبدة مجمدة ،و15 ونصف كيلو لحوم مفرومة غير صالحة بمحال اللحوم بمصيف بلطيم ، وأعدمت لجنة من مديرية الطب البيطري لحوم بقرة، مذبوحة خارج السلخانة ،وتبين أن لحومها غير صالحة لإستخدام الأدمي.

 

 


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