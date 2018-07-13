طب بيطرى كفر الشيخ يضبط أدوية منتهية الصلاحية ودجاج ولحوم غير صالحة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ بالتعاون مع مباحث التموين ، ومديرية التموين بعدد من مدن محافظة كفر الشيخ من ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية ، ودجاج ، ولحوم منتهية الصلاحية ، وأعدمت بقرة مذبوحه خارج السلخانه لعدم صلاحية لحومها .

قال الدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ ، إن حملة مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين تمكنت من ضبط 182عبوة مابين منتهيه الصلاحية ومجهولة المصدر ومغشوشة ، كما تمكنت الحملة من ضبط 68 دجاج مجمد ،غير صالحة للاستهلاك الأدمى بمطبخ مستشفى مطوبس المركزى .

وأضاف أبو إسماعيل ، كما تمكنت الحملة من ضبط 34 كيلو سجق ،و4 ونصف كيلو كبدة مجمدة ،و15 ونصف كيلو لحوم مفرومة غير صالحة بمحال اللحوم بمصيف بلطيم ، وأعدمت لجنة من مديرية الطب البيطري لحوم بقرة، مذبوحة خارج السلخانة ،وتبين أن لحومها غير صالحة لإستخدام الأدمي.