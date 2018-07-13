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ضبط شخصين بحوزتهما 69 تذكرة هيروين فى البحيرة

الجمعة، 13 يوليه 2018 03:07 م
ضبط شخصين بحوزتهما 69 تذكرة هيروين فى البحيرة هيروين - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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تمكن ضباط إدارة تأمين الطرق بالبحيرة، من ضبط شخصين أثناء استقلالهما سيارة أجرة بالطريق الزراعى بالقرب من مدينة دمنهور، وبحوزتهما 69 تذكرة هيروين.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ضبط كل من "م.ا.ا" 48 سنة، سائق، و"أ.ح.ا" 27 سنة نجار، مقيمان بمدينة شبراخيت، حال استقلالهما سيارة أجرة ميكروباص قيادة الأول بالطريق الزراعى السريع، أمام مدخل قرية الأبعادية دائرة المركز، وبحوزتهما 69 لفافة لمخدر الهيروين، تزن 69 جراما.
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

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