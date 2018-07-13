صور.. مصرع 19 وإصابة 12 فى انفجار مصنع كيماويات بالصين

شنغهاى (رويترز)

أسفر انفجار فى مصنع للكيماويات بالصين، عن مقتل 19 شخصا وإصابة 12 فى حادث جديد فى سلسلة الحوادث الصناعية فى أكبر منتج للكيماويات بالعالم.

وقالت حكومة إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين، إنه ليس واضحا حتى الآن سبب الحادث الذى وقع الليلة الماضية فى مصنع يبين هينغدا تكنولوجى فى المنطقة الصناعية إلى جنوب الشرقى من تشنغدو عاصمة سيتشوان.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية إن المصابين حالتهم مستقرة وإن تحقيقا بدأ فى الحادث، ولم ترد الشركة على اتصالات هاتفية من رويترز للحصول على معلومات.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعى الصينية حريقا كبيرا وألسنة لهب ترتفع من المصنع، وبدأت الصين إجراءات لتحسين السلامة فى قطاع الصناعة وكثفت عمليات التفتيش العام الماضى بعد سلسلة من الحوادث فى مناجم الفحم ومصانع الكيماويات.

وفى عام 2015 وقع انفجار فى مخزن كيماويات فى مدينة تيانجين الشمالية مما أسفر عن مقتل 165 شخصا، وأسفر انفجار آخر فى منشأة للبتروكيماويات فى إقليم شاندونغ العام الماضى عن مقتل ثمانية وإصابة تسعة.



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