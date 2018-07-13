video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 11:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. تراكم آلاف الأطنان من النفايات بسبب الفيضانات فى اليابان

الجمعة، 13 يوليه 2018 10:04 ص
صور.. تراكم آلاف الأطنان من النفايات بسبب الفيضانات فى اليابان تراكم آلاف الأطنان من النفايات
كتب محمد جمال – تصوير رويترز
إضافة تعليق

 بذلت السلطات المحلية فى اليابان جهودا مضنية اليوم الجمعة لإعادة إمدادات المياه إلى المنطقة الغربية، وإزالة آلاف الأطنان من النفايات بعد أسبوع من أمطار غزيرة أودت بحياة أكثر من 200 فى أسوأ كارثة مناخية تشهدها البلاد منذ 36 عاما.

ووجدت البلدات التى شهدت ارتفاعا فى منسوب المياه الأسبوع الماضى نفسها تواجه درجات حرارة قائظة تجاوزت الثلاثين درجة مئوية بينما تكدست نفايات تزكم رائحتها الأنوف فى الشوارع الموحلة.

وقال هيروشى أوكا (40 عاما) الذى كان يشارك فى تنظيف حى مابى فى مدينة كوراشيكى، أحد أكثر المناطق نكبة بالسيول، "نحن فى حاجة لعودة إمدادات المياه". وظلت أكثر من 200 ألف أسرة فى المدينة دون مياه لمدة أسبوع.

وقال مسؤول فى المدينة لرويترز إن إمدادات المياه عادت لبعض الأنحاء فى الحى لكنه لا يعلم متى تعود الأوضاع إلى طبيعتها حيث ما زال المهندسون يحاولون تحديد مواقع التلف فى أنابيب المياه.

وعززت درجات الحرارة المرتفعة مخاوف السكان، الذين لا زال الكثير منهم فى مراكز إيواء مؤقتة، من أن يصابوا بضربات شمس أو عدوى مع تدهور مستويات النظافة.

ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إرشادات للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة والحفاظ على النظافة.

وقالت الحكومة إنها نشرت أكثر من 70 ألفا من أفراد الجيش والشرطة ورجال الإطفاء للتعامل مع كارثة السيول. وأعلنت الحكومة أن 204 أشخاص لقوا حتفهم بينما ما يزال العشرات فى عداد المفقودين.

أثار الفيضانات
أثار الفيضانات

 

أثار فيضانات اليابان
أثار فيضانات اليابان

 

إزالة أثار الفيضانات وسط كم هائل من النفايات
إزالة أثار الفيضانات وسط كم هائل من النفايات

 

النفايات
النفايات

 

تراكم النفايات
تراكم النفايات

 

رئيس الوزراء يصلى من أجل الضحايا
رئيس الوزراء يصلى من أجل الضحايا

 

قوات الإنقاذ (2)
قوات الإنقاذ 

 

قوات الإنقاذ
قوات الإنقاذ

 

كميات هائلة من النفايات
كميات هائلة من النفايات

 

محاولة التخلص من النفايات الناجمة عن الفيضانات
محاولة التخلص من النفايات الناجمة عن الفيضانات

 

معدات منزلية تالفة بسبب الفيضانات
معدات منزلية تالفة بسبب الفيضانات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد اتهامها بالاحتكار.. اليابان تجبر أبل على تغيير أسعار الأيفون

الأمم المتحدة تعرض على اليابان المساعدة فى التعامل مع الفيضانات

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات فى اليابان لنحو 200 شخص وفقدان العشرات

أصغر عمدة فى اليابان 31 عاماً تتسلم مهام منصبها

"آبى" يتعهد بتقديم المساعدات للمناطق المنكوبة جراء الأمطار بغرب اليابان

صور.. آثار مدمرة لفيضانات اليابان والآلاف يحاربون العطش

اليابان

فيضانات

أثار الفيضانات

أخبار العالم




لا تفوتك
12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة