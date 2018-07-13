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الجمعة، 13 يوليه 2018 09:14 ص
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رئيس الوزراء العراقى يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية فى البصرة

الجمعة، 13 يوليه 2018 09:00 ص
رئيس الوزراء العراقى يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية فى البصرة حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى
أ ش أ
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عقد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية فى قيادة عمليات البصرة واستمع لتقرير مفصل عن الأوضاع الأمنية والعسكرية فى المحافظة ، جراء ما تشهده المحافظة من تظاهرات

وقال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى فى بيان اليوم الجمعة وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن العبادى وصل إلى البصرة قادما من بروكسل التى شارك فيها باجتماع التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وخرجت فى غضون الأيام الماضية العديد من التظاهرات فى مناطق متفرقة من واسط والبصرة على واقع تردى الخدمات ، وفى إحدى تلك التظاهرات بالبصرة قتل شاب وأصيب ثلاثة بجروح، مما أثار موجة من الغضب الشعبى فى ظل تأكيد الحكومات المحلية أن التظاهرات لم تكن مسلحة، وفى محاولة لتهدئة الموقف أعلنت الحكومة التحقيق فى الحادث

 

 


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