انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق (بين السرايات - الدقى - العجوزة - شارع مراد - ميدان الجيزة - شارع النيل - شارع الجامعة) من الساعة 12 ليلا اليوم، وحتى الساعة 6 صباح غد السبت، وذلك بسبب تحويل خطوط المياه المتعارضة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.